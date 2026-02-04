Erosione costiera l’assessore Mancuso convoca tavolo tecnico

A Catanzaro, l’assessore Mancuso ha convocato un tavolo tecnico per coordinare le azioni contro l’erosione costiera. La crisi si fa sempre più grave e ora si cerca di trovare soluzioni concrete per fermare i danni alle spiagge e alle aree vicine. I tecnici e le istituzioni si sono incontrati nella cittadella regionale per mettere a punto un piano di intervento.

**Erosione costiera in Calabria, Mancuso convoca tavolo tecnico per coordinare interventi** A Catanzaro, nella cittadella regionale, si è tenuto un incontro urgente per affrontare la crisi dell’erosione costiera che colpisce la Calabria. L’assessore a Lavori pubblici, Urbanistica, Difesa del suolo e Politiche della casa, Filippo Mancuso, ha convocato un tavolo tecnico con il quale intende rilanciare l’attività coordinata finora svolta a favore della protezione delle aree costiere. Il meeting, previsto per il 5 febbraio 2026 alle ore 11, ha avuto come sede gli uffici della Cittadella regionale e rappresenta una risposta immediata alle recenti mareggiate che hanno aggravato lo stato di vulnerabilità del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Erosione costiera, l’assessore Mancuso convoca tavolo tecnico Approfondimenti su Erosione Costiera Emergenza erosione in Calabria, da Mancuso convocato tavolo tecnico per azioni immediate Filippo Mancuso, vice presidente della Regione Calabria, ha convocato un tavolo tecnico per affrontare l’emergenza erosione che riguarda diverse zone della regione. Pontelandolfo, il sindaco convoca tavolo tecnico sul Pronto Soccorso del San Pio Il sindaco di Pontelandolfo ha convocato un tavolo tecnico presso la Sala Papa Giovanni Paolo II, il 12 gennaio, per discutere delle criticità del Pronto Soccorso dell’ospedale San Pio di Benevento. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Erosione Costiera Argomenti discussi: Riunione tecnica per la valutazione dello stato ambientale delle coste sarde dopo il passaggio del ciclone Harry; La Regione Lazio affida a Roma Tre lo studio per la difesa integrata delle coste; Contrasto all'erosione costiera, rinnovato l'accordo Regione-Università Roma Tre per lo studio preliminare; Difese a mare di Sturla, a che punto siamo con il progetto anti erosione. Erosione costiera, l’assessore Mancuso convoca tavolo tecnicoCATANZARO – Sulla mitigazione del fenomeno dell’erosione costiera in Calabria convocato il tavolo tecnico per il coordinamento dei soggetti istituzionalmente preposti da parte di Filippo Mancuso, vice ... ilcrotonese.it Erosione costiera in Calabria, Mancuso convoca il Tavolo tecnico regionaleDomani alla Cittadella regionale il confronto tra enti e istituzioni per rilanciare le strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici ... corrieredellacalabria.it Il maltempo aggrava l'erosione costiera e la viabilità nella fascia tirrenica: i binari della tratta ferrata sono sempre più esposti alla violenza delle mareggiate e se la linea Salerno-Reggio Calabria dovesse interrompersi la regione si ritroverebbe spezzata in d facebook Jesolo, prima Conferenza del 2026 dei sindaci del litorale. Erosione costiera, lavoro stagionale, forza legale delle ordinanze: sono alcuni dei temi che i primi cittadini vogliono affrontare, con il sostegno della Regione. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.