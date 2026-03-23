Un incendio nello stabilimento ex Alta Altene a Bagnoregio ha allertato le autorità, che invitano alla prudenza. Un incendio è divampato nello stabilimento ex Alta Altene, situato nel Comune di Bagnoregio, in provincia di Viterbo. L’amministrazione comunale ha comunicato la notizia attraverso i social network, informando la popolazione sull’accaduto. Attualmente, sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco per domare le fiamme. Le autorità locali hanno specificato che, poiché non è ancora noto il tipo di materiale coinvolto nella combustione, si raccomanda a tutti i residenti nelle vicinanze di mantenere le finestre chiuse per precauzione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viterbo: incendio in ex fabbrica a Bagnoregio, raccomandata chiusura finestre

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