Maxi incendio colpisce fabbrica tessile | nube di fumo visibile a chilometri di distanza - VIDEO

Un incendio di grandi proporzioni ha interessato una fabbrica tessile in via Galileo Galilei a Mariglianella. La nube di fumo generata dal rogo è visibile a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono presenti le squadre di emergenza per intervenire e gestire la situazione. La dinamica dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Un rogo di grosse dimensione si è sviluppato in via Galileo Galilei a Mariglianella. Ad andare in fiamme, secondo le prime testimonianze, sarebbe una fabbrica tessile nella zona industriale. Le fiamme hanno sprigionato un'altissima colonna di fumo nero e denso visibile a chilometri di distanza. L'odore acre del fumo ha raggiunto anche la vicina Brusciano, come informa il sindaco Giacomo Romano. Questo il suo messaggio per i cittadini: “In questi minuti è in corso un incendio presso una fabbrica tessile nel territorio di Mariglianella. Una densa colonna di fumo nero si è alzata dal luogo del rogo e potrebbe interessare anche le aree limitrofe”. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Maxi incendio visibile da chilometri di distanza, capannone in fiamme Leggi anche: Incendio a Riva del Garda nella cartiera di Varone, fiamme sul tetto e nube di fumo a chilometri di distanza Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ivan Giacomel è andato all’ospedale di Zurigo dopo l’incendio: «Quando una tragedia colpisce ragazzi così giovani, il dolore lascia un senso di vuoto» ift.tt/4otCFrh x.com Ivan Giacomel è andato all’ospedale di Zurigo dopo l’incendio: «Quando una tragedia colpisce ragazzi così giovani, il dolore lascia un senso di vuoto» - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.