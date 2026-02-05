Incendio all’impianto di trattamento rifiuti | i vigili del fuoco spostano intervento su area sicura

I vigili del fuoco hanno spostato l’intervento su un’area più sicura dopo aver spento le fiamme che avevano avvolto l’impianto di trattamento rifiuti a Campofelice di Roccella. Il fuoco ha coinvolto un’area aperta di diverse migliaia di metri quadri, generando paura tra i residenti e caos nelle operazioni di spegnimento. Ora i pompieri stanno facendo le verifiche per evitare che le fiamme possano riprendere.

**Incendio all'impianto di trattamento rifiuti a Campofelice: il fuoco colpisce un'area aperta di diversi migliaia di metri quadri** Un incendio improvviso ha colpito l'impianto di trattamento rifiuti plastici nella frazione di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. L'evento, avvenuto ieri sera, 3 febbraio, intorno alle 22 circa, ha provocato un intenso caldo e ha reso necessario un intervento estensivo dei vigili del fuoco. La struttura, situata in località Pista Vecchia, in prossimità dello svincolo autostradale di Buon Fornello, è stata colpita da un incendio che si è diffuso rapidamente, coinvolgendo una superficie di decine di migliaia di metri quadrati.

