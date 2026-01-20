Un incendio si è sviluppato questa sera all’interno di un capannone a Sant’Antonio, a Carrara. L’incendio ha generato una notevole quantità di fumo visibile in zona. La sindaca ha invitato i residenti a mantenere le finestre chiuse per garantire la sicurezza. Le autorità stanno monitorando la situazione e forniranno aggiornamenti sulle operazioni di spegnimento e sulla qualità dell’aria.

Carrara, 20 gennaio 2026 – Un vasto incendio è divampato in serata all’interno di un capannone a Sant’Antonio. Le fiamme e le grandi nuvole in cielo hanno destato subito forte preoccupazione tra residenti che intorno alle 20,30 hanno chiamato i vigili del fuoco. Le fiamme, secondo le prime informazioni, si sono sviluppate rapidamente, alimentate da resine e acidi per la segagione del marmo utilizzate nel capannone di Bonotti. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area. I pompieri sono intervenuti per circoscrivere il rogo ed evitare il propagarsi ad altri edifici vicini, mentre una densa colonna di fumo nero è stata visibile per centinaia di metri, attirando l’attenzione di tanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carrara, capannone a fuoco. Allarme per il fumo. La sindaca: “Tenete le finestre chiuse”

