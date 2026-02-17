Grosso incendio in un palazzo diverse persone intossicate

Un incendio ha devastato un palazzo di via Lorenzo Bartolini, alla periferia di Bologna, causando l’intossicamento di diverse persone. Le fiamme sono divampate durante la notte tra lunedì e martedì, probabilmente a causa di un cortocircuito che ha acceso il fuoco nel seminterrato. I residenti sono stati svegliati dall’odore di bruciato e hanno cercato di mettersi in salvo, mentre i vigili del fuoco intervenivano per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

La scorsa notte, tra lunedì 16 e martedì 17 febbraio, c’è stato un grosso incendio in un palazzo di via Lorenzo Bartolini, traversa di viale Lenin, alla periferia di Bologna. Le fiamme sono divampate dall’interno di un appartamento, per cause ancora da chiarire e nel rogo sono rimasti intossicati diversi condomini. Dalle prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe scoppiato attorno alle ore 1.30 di notte. Dopo la chiamata ai soccorsi, sul posto si è precipitata una pattuglia della polizia che si trovava a transitare nei pressi del condominio. Gli agenti hanno cominciato a far uscire dal palazzo persone e animali domestici, e nel frattempo sono stati raggiunti dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118, intervenuti con cinque ambulanze.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Stamattina, nel cuore di Firenze, un incendio ha scatenato il panico in un palazzo di Borgo San Frediano.

Un incendio si è verificato in un garage a Trento, provocando l'intossicazione di tre persone e la evacuazione di venti residenti dell'edificio.

