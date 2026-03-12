Data alle fiamme l' auto della collega Silvia Di Silvio | l' atto sarebbe doloso indagini in corso VIDEO-FOTO

Nella notte tra il 9 e il 10 marzo, in via Fontecchio, un’auto è stata data alle fiamme. L’incendio ha prodotto un forte boato e si sono visti dei fumi uscire dal veicolo. La macchina appartiene a una collega, e le autorità stanno indagando su un possibile atto doloso. Le forze dell’ordine stanno conducendo accertamenti sulla vicenda.

Paura in via Fontecchio la notte tra il 9 e il 10 marzo. Un forte boato e poi le fiamme, altissime. A spegnere l'incendio i vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia scientifica. Si teme un atto intimidatorio Un forte boato e le fiamme. Momenti di paura in via Fontecchio poco dopo la mezzanotte tra il 9 e il 10 marzo quando un'auto è stata avvolta dalle fiamme. Quell'auto è della collega Silvia Di Silvio ed è stata lei stessa, con un video pubblicato sui social, a raccontare quanto avvenuto. Si sarebbe trattato di un incendio doloso e ad accertarlo, ci viene spiegato, sarebbero stati la polizia scientifica e i vigili del fuoco intervenuti sul posto per spegnerlo.