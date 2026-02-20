Termoli auto in fiamme | incendio doloso indagini per un veicolo

Un incendio doloso ha devastato una Renault Espace a Termoli, causando danni ingenti a un'auto parcheggiata in via Tevere. Le fiamme si sono propagate rapidamente, distruggendo il veicolo nella serata di giovedì 20 febbraio 2026. Le forze dell’ordine stanno analizzando le prove per scoprire chi ha appiccato le fiamme e perché. La polizia ha già ascoltato alcuni testimoni e sta esaminando le telecamere di sorveglianza della zona. Le indagini proseguono per chiarire le cause dell’incendio.

Termoli, notte di fuoco: incendio doloso in via Tevere, indagini a 360 gradi. Un incendio ha completamente distrutto una Renault Espace parcheggiata in via Tevere a Termoli nella serata di giovedì 20 febbraio 2026. Le cause sono ancora al vaglio degli inquirenti, ma l’ipotesi di un atto doloso è al momento la più accreditata, considerando le condizioni del veicolo, fermo da circa un anno e privo di carburante. L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti e solleva interrogativi sulla sicurezza urbana nella città. La dinamica dell’incidente e l’intervento dei soccorsi. L’allarme è scattato intorno alle 22:00 di giovedì, quando le fiamme hanno improvvisamente avvolto la Renault Espace.🔗 Leggi su Ameve.eu

