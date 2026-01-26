Crans-Montana incendio in un altro locale dei Moretti | le immagini al Tg1

A Crans-Montana, un altro incendio coinvolge un locale gestito dai coniugi Moretti, protagonisti dell’inchiesta in corso. Le immagini trasmesse dal Tg1 offrono nuovi dettagli sul passato delle attività dei gestori, sollevando attenzione sulla sicurezza e sulla storia delle strutture coinvolte. Questo episodio si inserisce in un quadro più ampio di approfondimento sulle circostanze che circondano la vicenda.

Emergono nuovi dettagli sul passato dei locali gestiti dai coniugi Moretti, oggi al centro dell’inchiesta per la tragedia di Crans-Montana. Il Tg1 ha diffuso questa sera alcune immagini esclusive dell’intervento dei vigili del fuoco svizzeri in un incendio avvenuto a marzo 2024. Il rogo aveva coinvolto un locale nel villaggio di Lens, a pochi chilometri da Crans-Montana, sempre nel Cantone Vallese. Secondo le ricostruzioni, le fiamme avevano distrutto completamente gli arredi interni del locale, allora in fase di ristrutturazione dopo il cambio di proprietà. Nonostante l’episodio, non sarebbero stati effettuati controlli negli altri due locali della coppia fino al disastro avvenuto il Capodanno 2026. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

CRANS-MONTANA, LA NOTTE DELL’INCENDIO: CAUSE, ERRORI E RESPONSABILITÀ #cransmontana

