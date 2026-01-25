Milano incendio in negozio di bici elettriche | palazzo evacuato

A Milano, un incendio in un negozio di bici elettriche ha causato l’evacuazione di un palazzo. Ventidue condomini sono stati assistiti dai sanitari a causa dell’inalazione dei fumi prodotti dal rogo. Le autorità stanno ancora valutando le cause dell’incendio e le misure di sicurezza adottate. Nessun altro dettaglio è stato ancora comunicato.

Un incendio all'interno di un negozio di e-bike e un intero condominio evacuato, con 22 persone – tra cui anche due bambine di 11 e 6 anni – soccorse dal 118 a causa del fumo inalato. L'incendio è divampato in via Plana (zona Certosa) domenica mattina. Poco dopo le 12.30 è scattato l'allarme per un rogo scoppiato all'interno di un negozio di bici elettriche, situato al piano terra dello stabile al civico 29 che conta quattro piani di appartamenti ai piani superiori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con cinque mezzi insieme alle forze dell'ordine e ai mezzi di emergenza del 118 con cinque ambulanze e due automediche inviate in via precauzionale.

