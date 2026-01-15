Incendio all' ospedale Sacco di Milano | evacuato un padiglione
Nella mattina di giovedì 15 gennaio, si è verificato un principio di incendio all’interno di un padiglione dell’ospedale Sacco di Milano. L’incidente ha richiesto l’evacuazione di alcune aree per garantire la sicurezza dei pazienti e del personale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le autorità competenti per gestire la situazione e verificare le cause dell’incendio.
Un principio di incendio si è sviluppato all'interno di un padiglione dell'ospedale Sacco di Milano, nella mattina di giovedì 15 gennaio. Il rogo, secondo quanto appreso, sarebbe circoscritto a un'area. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco con quattro mezzi di soccorso. L'incendio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
