Incendio all' ospedale Sacco di Milano | evacuato un padiglione

Nella mattina di giovedì 15 gennaio, si è verificato un principio di incendio all’interno di un padiglione dell’ospedale Sacco di Milano. L’incidente ha richiesto l’evacuazione di alcune aree per garantire la sicurezza dei pazienti e del personale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le autorità competenti per gestire la situazione e verificare le cause dell’incendio.

