Atripalda auto in fiamme nella notte | indagini in corso sulle cause dell' incendio

Nella notte ad Atripalda, un veicolo è stato coinvolto in un incendio in via Tiratore, intorno alle 3.30. Le cause dell’evento sono attualmente oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta e le autorità stanno raccogliendo elementi per chiarire l’accaduto.

Un’auto è andata in fiamme nella notte ad Atripalda. L’incendio si è sviluppato intorno alle 3.30 in via Tiratore.L'allarme e l'intervento dei Vigili del FuocoSul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino, che hanno provveduto a spegnere il rogo.Le indagini dei. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Atripalda, auto in fiamme nella notte: indagini in corso Leggi anche: Incendio nella notte a Montesilvano, auto distrutta dalle fiamme: indagini in corso Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Atripalda, auto in fiamme nella notte: sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri - L’incendio è avvenuto intorno alle tre e mezza della scorsa notte in via Tiratore. irpinianews.it Tampomamento a catena in autostrada: coinvolte alcune vetture con i tifosi dell'Avellino Per fortuna nessun ferito, solo un grande spavento e danni per i mezzi. Danni per le auto di La Effe Group Rent Atripalda e di Benedetto Rent Atripalda In aggiorname - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.