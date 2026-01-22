Gli alunni a lezione di consapevolezza | si parla di bullismo nelle scuole
MESAGNE - Si è conclusa oggi, giovedì 22 gennaio, presso gli istituti secondari di primo grado "Gian Francesco Maja Materdona" e "Aldo Moro" di Mesagne, un'altra giornata dedicata alla lotta contro il bullismo, nell'ambito del progetto "Ko al bullismo: facciamo squadra". L'iniziativa, frutto.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Emergenza freddo nelle scuole: alunni in classe a 6 gradi tra Palermo e Siracusa. Una bambina di 4 anni si sente maleIn diverse scuole di Palermo e Siracusa, le temperature interne sono scese fino a 6°C, causando preoccupazione tra studenti e personale.
Piano per gli studenti palestinesi in Italia, Valditara: “460 alunni nelle nostre scuole, 1,5 milioni per integrazione, lingua italiana e mediatori culturaliIl ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha annunciato un piano dedicato agli studenti palestinesi in Italia, con 460 alunni già iscritti nelle scuole italiane.
Paolo Mendico, una vicenda di bullismo che attraversa la scuola
Reggio Calabria, legalità e sicurezza in rete: incontro dei Carabinieri con gli alunni del Carducci – Da FeltreEducare i più giovani al rispetto delle regole, alla convivenza civile e a un uso consapevole delle nuove tecnologie. Con questo obiettivo si è svolto un incontro formativo presso l’Istituto Comprensi ... strettoweb.com
Domani lezioni regolari per tutte le alunne e gli alunni di Ravenna
Lezione di lingua Francese Si è svolta la scorsa settimana la lezione di sensibilizzazione alla lingua francese , per gli alunni delle classi 4F e 4G e 5B e 5C della scuola primaria. Le docenti madrelingua della scuola Francese “Alliance Fran - facebook.com facebook
