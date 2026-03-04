Telefonata Lotito Pedullà | Anni e anni di tengo famiglia alla radio e tappeti stesi hanno prodotto questi risultati Con Sarri…

In vista della semifinale di Coppa Italia, il clima in casa Lazio si fa sempre più teso dopo una telefonata tra il presidente e un tifoso, che ha suscitato reazioni e alimentato discussioni tra i sostenitori. La conversazione, commentata da un esperto, ha fatto riferimento a anni di lavoro e ai risultati ottenuti con l’allenatore attuale. La vicenda ha portato a un aumento delle tensioni all’interno dell’ambiente biancoceleste.

Clima rovente in casa Lazio. Alla vigilia della semifinale di Coppa Italia, la più importante della stagione biancoceleste, una nuova telefonata del presidente Claudio Lotito con un tifoso incendia l'ambiente e riaccende la tensione attorno alla squadra. L'audio del colloquio, diventato virale sui social, documenta un confronto acceso sul momento delicato della Lazio. Lotito rivendica. Lazio-Insigne, Pedullà: "Tornerebbe di corsa a lavorare con Sarri.... La telefonata di Lotito è virale: "I calciatori vanno via dalla Lazio perché ce l'hanno con Sarri" Un nuovo audio attribuito a Claudio Lotito diventa virale e scuote l'ambiente Lazio. La versione di Giorgia fra giustizia, sicurezza e il Colle: "Hannoun? Gli sono stati stesi tappeti rossi" Lotito: Il tifo sciopera? E che problema c'è? Mica vi ho chiesto i soldi! La telefonata di Lotito è virale: I calciatori vanno via dalla Lazio perché ce l'hanno con Sarri Un nuovo audio attribuito a Claudio Lotito diventa virale e scuote l'ambiente Lazio. Nella telefonata con un tifoso il presidente parla di giocatori pronti ad andare via perché in rotta con Sarri. Lazio, un'altra telefonata di Lotito sui social. La rabbia del presidente: Mi rivolgerò al Garante Altri guai in casa Lazio. Sui social stanno circolando nuovi video di una telefonata tra un tifoso ed il presidente Claudio Lotito. Il patron biancoceleste avrebbe prima parlato della scelta dei...