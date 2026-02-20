Leone XIV sulle orme di Giovanni Paolo II Un Papa al Meeting dopo 44 anni

Leone XIV ha scelto di partecipare al Meeting di Rimini, facendo un passo importante dopo 44 anni dall’ultima presenza di un Papa. La sua visita si inserisce in un momento di rinnovato interesse per il dialogo tra fede e società, attirando l’attenzione di molti giovani. Il Papa ha deciso di intervenire con un discorso rivolto alle nuove generazioni, sottolineando l’importanza di valori condivisi. La sua presenza rappresenta un segnale forte di continuità con il passato e di impegno per il futuro. La partecipazione di Leone XIV si conclude con un incontro pubblico.

Sono passati 44 anni. Dal 1982 al 2026. Da Giovanni Paolo II a Leone XIV: a quasi mezzo secolo di distanza, il Papa torna al Meeting di Rimini. Appuntamento il 22 agosto, quando Leone parteciperà alla kermesse di Comunione e Liberazione per poi presiedere una messa in un luogo della città che sarà individuato e reso noto nelle prossime settimane. Quarantaquattro anni fa l'ultima partecipazione del Pontefice al Meeting: Giovanni Paolo II fu il grande ospite della terza edizione dell'evento. Una visita che il vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, ricorda come "storica e indimenticata". Indimenticata è una delle immagini più belle di quel 29 agosto 1982: Giovanni Paolo II che celebra la messa al porto (nella foto), davanti a 200mila persone.