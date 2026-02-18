Il Comune che dona 600 euro a ogni nuovo nato

Il Comune di Concorezzo ha deciso di regalare 600 euro a ogni bambino che nasce, come aiuto alle famiglie. La scelta mira a supportare le spese iniziali legate alla crescita, offrendo un aiuto concreto ai genitori. Da gennaio, i genitori dei nuovi nati possono richiedere questa somma, che viene accreditata direttamente sul conto corrente. Questo gesto mira a favorire l’accoglienza e a dare un segnale di attenzione alle famiglie del territorio.

Ma non solo. Il bebè riceverà anche un pacco dono pieno di prodotti per l'infanzia e per i genitori corsi gratis Seicento euro per ogni nuovo nato. Un bel regalo di benvenuto quello che l’amministrazione comunale di Concorezzo dona ai bebè concorezzesi. Un provvedimento già adottato negli anni passati e confermato (in aumento) anche per quest’anno. Un bonus “di sostegno alla natalità e di abbattimento dei costi per i servizi della prima infanzia”, fanno sapere dal Comune che per il 2026 ha stanziato 40mila euro salvo eventuali integrazioni, e che sarà suddiviso tra tutti gli aventi diritto.🔗 Leggi su Monzatoday.it

