Il primario di pediatria Gagliardi va in pensione Asl | Punto di riferimento

Come già anticipato su queste pagine dal segretario provinciale della Fials Daniele Soddu, per il direttore di pediatria dell’ospedale "Versilia" e del dipartimento materno infantile dell’Asl Luigi Gagliardi è arrivato il momento della meritata pensione. Oggi sarà infatti il suo ultimo giorno di lavoro. Gagliardi, milanese di nascita, nel corso della sua lunga attività nel servizio sanitario nazionale si è preso cura di migliaia di piccoli pazienti ed è diventato un volto amico per tante generazioni di bimbi e genitori della Versilia e non solo. Laureato in medicina e chirurgia alla "Statale" di Milano e specializzato in pediatria e biometria a indirizzo epidemiologico sempre a Milano, Gagliardi ha all’ospedale di Lecco, a Niguarda, al Vittore Buzzi e alla Mangiagalli a Milano, prima di arrivare al "Versilia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

