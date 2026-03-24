Un lavoro di squadra, dall’accoglienza fino alle visite e alle animazioni. Pieno successo per il ritorno delle Giornate Fai di Primavera a palazzo Bentivoglio di Gualtieri, riaperto nei mesi scorsi dopo un lungo lavoro di riqualificazione e restauro, in particolare al piano nobile, che è stato oggetto di visite nei suoi vari spazi artistici, storici e culturali. Sono arrivati in migliaia, da diverse regioni, per accogliere l’invito del Fai, con l’attenzione puntata in particolare sull’antico palazzo affacciato su piazza Bentivoglio, in uno dei "Borghi più belli d’Italia". Ad accogliere i visitatori, entrati nella struttura dopo una paziente fila sulla piazza per formare i gruppi, anche la suggestiva Sala dei Giganti e gli adiacenti ambienti nobili che ospitano il Museo dedicato ad Antonio Ligabue e la donazione Umberto Tirelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In migliaia per i tesori di palazzo Bentivoglio

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