Dune – Parte 3 uscirà nei cinema di tutto il mondo a dicembre, segnando la conclusione della trilogia sci-fi diretta da Denis Villeneuve. Dopo 17 anni, il personaggio di Paul Atreides torna sul grande schermo per affrontare nuove sfide e sviluppi nella storia ambientata su un pianeta desertico. La pellicola conclude un percorso narrativo iniziato con i primi due capitoli.

Dune – Parte 3 approderà nei cinema globali a dicembre, chiudendo la trilogia sci-fi di Denis Villeneuve. Il nuovo trailer e le dichiarazioni del cast delineano un salto temporale di diciassette anni che trasforma radicalmente la narrazione. La storia si sposta oltre il punto in cui si era interrotta, mostrando le conseguenze del potere assoluto su Paul Atreides. Timothée Chalamet ha definito questa nuova fase come il capitolo più inquietante della saga. Il video promozionale apre con una scena intima tra Paul e Chani, interpretati da Zendaya. La coppia discute dei nomi per eventuali figli, suggerendo una vita domestica apparentemente stabile dopo anni di conflitto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dune 3: 17 anni dopo, Paul Atreides affronta il peso

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Playing as Paul Atreides in Crusader Kings 3

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