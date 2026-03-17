Dopo gli Oscar, l’attore Timothée Chalamet viene mostrato in una nuova immagine nei panni di Paul Atreides per la terza parte di Dune. La foto, diffusa online, ritrae il protagonista in un primo piano che mette in evidenza il suo volto e il costume del personaggio. La produzione del film ha condiviso questa immagine, suscitando reazioni tra i fan e gli appassionati della saga.

Dopo la notte degli Oscar, Timothée Chalamet torna a far parlare di sé, ma questa volta non per le polemiche o i premi cinematografici. L’attore ha letteralmente rotto il web pubblicando la prima immagine ufficiale di Paul Atreides in Dune: Parte 3 (titolo provvisorio per l’adattamento di Dune: Messiah ). La foto, apparsa nelle sue storie Instagram, mostra una trasformazione radicale che ha già scatenato le teorie dei fan sul destino dell’Imperatore di Arrakis. Il nuovo volto di Paul Atreides: cicatrici e poteri mentali. Se alla fine di Dune: Parte Due avevamo lasciato un Paul asceso al trono e pronto alla Guerra Santa, la prima foto di Dune: Parte 3 ci restituisce un personaggio profondamente segnato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Dune: Parte 3 – Ecco la prima foto (shock) di Timothée Chalamet come Paul Atreides

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Duna: Parte 3 | Timothée Chalamet posta foto enigmática do filme x.com