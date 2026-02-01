Inaugurata la Club House al Campo dei Monaci | lo sport come bussola per la vita e motore di crescita sociale

Inaugurata sabato 31 gennaio la nuova Club House al Campo dei Monaci. L’evento ha attirato molti tifosi e appassionati, che hanno partecipato alla cerimonia e si sono fermati a parlare con gli organizzatori. La struttura, pensata come punto di incontro e aggregazione, vuole usare lo sport come strumento di crescita e integrazione sociale. Dopo il taglio del nastro, si sono succeduti momenti di festa e di confronto, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra la comunità e il mondo dello sport.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è tenuta sabato 31 gennaio l'inaugurazione della nuova Club House presso il Campo dei Monaci, un evento che ha trasformato il taglio del nastro in un momento di profonda riflessione sul ruolo civile dello sport. La struttura nasce come luogo di incontro e socializzazione per le associazioni sportive e sociali del territorio, ponendo l'accento sulla funzione educativa dell'attività sportiva. Lo Sport come diritto e fattore di crescita Durante l'incontro è emersa la necessità di un cambio di passo culturale: mentre in molti paesi europei lo sport è un pilastro della formazione scolastica fino all'adolescenza, in Italia la pratica nelle scuole risulta ancora troppo marginale.

