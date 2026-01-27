Al via a febbraio il ciclo di incontri Storia delle donne in Fondazione Dalmine e in tre Istituti scolastici di Bergamo

Questo ciclo di incontri, che inizierà a febbraio presso la Fondazione Dalmine e alcune scuole di Bergamo, si propone di esplorare il ruolo delle donne nel contesto storico dal 1945 al 2026. Un percorso volto ad offrire una riflessione approfondita e informata sul contributo femminile nel tempo, attraverso testimonianze e analisi che coinvolgono diverse generazioni.

Dalmine. Il 6 febbraio alle 15 in Fondazione Dalmine prende avvio il corso "Storia delle donne 1945-2026. Prospettive generative" organizzato da Fondazione Dalmine, Fondazione Serughetti-La Porta, Museo delle storie di Bergamo, Associazione Amici del Museo storico di Bergamo e Clio'92, Associazione di insegnanti e ricercatori sulla didattica della storia, in collaborazione con l' Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo. Il primo incontro è affidato alla sociolinguista Vera Gheno, ricercatrice all'Università degli Studi di Firenze e membro del nuovo Comitato Scientifico di Fondazione BergamoScienza.

