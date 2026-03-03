osservatorio imprenditoria retail 2025 il 40% degli imprenditori fatica a trovare personale ma 8 su 10 sono comunque ottimisti per i prossimi 18 mesi

Secondo l’Osservatorio sull’imprenditoria retail 2025, il 40% degli imprenditori incontra difficoltà nel trovare personale, con una maggiore incidenza nel Nord Italia e nel settore delle farmacie. Nonostante queste sfide, otto imprenditori su dieci si mostrano comunque ottimisti riguardo ai prossimi diciotto mesi. La situazione riflette le tensioni attuali nel mercato del lavoro e le prospettive di ripresa.

Il Sud cresce: gli imprenditori sono più ottimisti che al NordProbabilmente saranno stati influenzati dai bilanci positivi degli ultimi quattro anni, con il Pil del Mezzogiorno che ha superato quello del...

