Febbraio lavorativo | 424mila assunzioni ma l’Italia fatica a trovare i profili giusti per le imprese

A febbraio, sono state effettuate 424 mila assunzioni, ma molte aziende italiane fanno fatica a trovare i candidati con le competenze richieste. Le imprese cercano soprattutto professionisti specializzati nel digitale e nella manifattura, mentre la domanda di figure tecniche rimane alta. Questo problema si manifesta in settori come l’edilizia e l’informatica, dove le aziende segnalano difficoltà a riempire le posizioni aperte.

Lavoro, Febbraio Inizia con 424mila Assunzioni, ma l'Italia Fatica a Trovare i Talenti Giusti. Roma, 14 febbraio 2026 – Un'ondata di nuove opportunità lavorative si profila all'orizzonte per l'Italia, con 424.000 assunzioni previste nel solo mese di febbraio. Il dato, emerso dal più recente Bollettino Excelsior, conferma un trend positivo nel mercato del lavoro, ma evidenzia una criticità crescente: quasi la metà dei profili ricercati dalle aziende risulta introvabile, a causa di una combinazione di carenza di candidati e inadeguatezza delle competenze. Un Mercato del Lavoro in Crescita, ma con un'Ombra Inquietante.