Importante donazione di ESPO & CARTOTEC alla Protezione Civile di Bomporto

Una ditta locale ha effettuato una donazione destinata al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Bomporto. Il Comune ha ringraziato ufficialmente l’azienda per il contributo. La donazione è stata consegnata al Gruppo di Protezione Civile, che si occupa di interventi di emergenza e solidarietà nel territorio.

Il Comune di Bomporto desidera esprimere il proprio ringraziamento alla ditta ESPO & CARTOTEC S.p.A. per la significativa donazione destinata al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. L’azienda ha fornito 18 giubbotti di salvataggio per adulti e 15 sacche da lancio complete di cintura marsupio, materiali fondamentali per le attività operative dei volontari. La donazione è nata da una richiesta preliminare rivolta al Comune: con grande disponibilità e attenzione, la società ha scelto di rimettersi alla valutazione dei volontari stessi, che avevano indicato come prioritaria la fornitura dei giubbotti di salvataggio, pur riconoscendo l’importanza di entrambi i presidi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Articoli correlati Dalla banca un defibrillatore per la Protezione civile. "Donazione che assume un alto valore per il territorio"Fare il bene del territorio cercando di rispondere alle emergenze in modo tempestivo. Donati alla protezione civile mille litri di carburante sequestratoLa guardia di finanza ha donato alla protezione civile del Lazio mille litri di gasolio che erano stati sequestrati sul territorio di Anzio. Una selezione di notizie su Protezione Civile di Bomporto, dalla ditta ESPO & CARTOTEC giubbotti di salvataggio e sacche da lancio per la Protezione CivileLa donazione completa la dotazione di dispositivi di protezione individuale, necessari per permettere ai volontari di operare in sicurezza ... sulpanaro.net Centro intercomunale di Protezione civile Pratomagno: importante giornata di formazioneArezzo, 22 novembre 2025 – Centro intercomunale di Protezione civile Pratomagno: importante giornata di formazione soprattutto per il volontariato per le procedure di ricerca di persone disperse o ... lanazione.it