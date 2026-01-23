Dalla banca un defibrillatore per la Protezione civile Donazione che assume un alto valore per il territorio

Bcc Romagnolo ha donato un defibrillatore semiautomatico (Dae) al Gruppo comunale di Protezione Civile di Cesena. Un gesto volto a migliorare la sicurezza e la prontezza nelle emergenze del territorio. Questa donazione rappresenta un contributo importante per rafforzare le risorse locali dedicate alla tutela della comunità, evidenziando l’impegno della banca nel sostegno alle iniziative di volontariato e protezione civile.

Fare il bene del territorio cercando di rispondere alle emergenze in modo tempestivo. Con questo scopo Bcc Romagnolo ha donato un defibrillatore semiautomatico (Dae) al Gruppo comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Cesena, rafforzando la dotazione di strumenti salvavita a.

