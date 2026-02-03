Donati alla protezione civile mille litri di carburante sequestrato

La guardia di finanza di Anzio ha donato mille litri di gasolio alla protezione civile del Lazio. Il carburante, sequestrato durante un intervento, ora sarà usato per le emergenze e le attività di soccorso. Un gesto che permette di mettere a disposizione delle forze di soccorso risorse utili in momenti di bisogno.

La guardia di finanza ha donato alla protezione civile del Lazio mille litri di gasolio che erano stati sequestrati sul territorio di Anzio. L'operazione era scattata nell'ambito delle attività di contrasto alle frodi sulle accise e alla commercializzazione illegale di prodotti petroliferi. Nel.🔗 Leggi su Latinatoday.it

