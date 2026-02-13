Forlì-Cesena | auto ibride e marchi cinesi in crescita calano le immatricolazioni complessive nel 2025

Nel territorio di Forlì-Cesena, le immatricolazioni di auto nel 2025 sono in calo, ma le vetture ibride e i marchi cinesi registrano una crescita significativa. Le vendite di auto ibride sono aumentate del 15% rispetto all’anno precedente, mentre i marchi cinesi come Chery e Great Wall mostrano un incremento del 20% nelle nuove immatricolazioni, segnando una svolta nel mercato locale. Questa inversione di tendenza si deve in parte alla maggiore offerta di modelli più accessibili e alle politiche di incentivo per le tecnologie ecocompatibili, con concessionari che puntano sempre di più su queste opzioni per attirare

Forlì-Cesena cambia marcia: l'auto ibrida e l'irruzione cinese ridisegnano il mercato. Il mercato automobilistico di Forlì-Cesena è in profonda trasformazione. Nel 2025, pur registrando un calo complessivo delle immatricolazioni, la provincia romagnola ha assistito a una crescita significativa delle auto ibride, elettriche e a GPL, mentre nuovi brand cinesi guadagnano rapidamente terreno. Questo cambiamento strutturale, spinto da normative ambientali più stringenti e da una crescente sensibilità dei consumatori, sta ridisegnando il panorama del settore. Un mercato in contrazione, ma con nuove dinamiche.