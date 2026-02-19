TIM | Bollette Mobile in Rialzo da Aprile 2026 Arriva l’Aumento da 2 Euro Opzioni e Diritto di Recesso per gli Utenti

TIM, Stangata in Arrivo per i Clienti Mobile: Aumento di 2 Euro Mensili da Aprile 2026. A partire da aprile 2026, un numero significativo di clienti TIM potrebbe affrontare un aumento di 1,99 euro al mese nelle proprie bollette di telefonia mobile. L’operatore ha annunciato una modifica delle condizioni contrattuali, seguendo una tendenza già osservata per i clienti di rete fissa, dove gli aumenti potrebbero raggiungere fino a 5 euro mensili. Questa revisione tariffaria, che entrerà in vigore con il primo rinnovo successivo al 31 marzo 2026, solleva interrogativi sull’impatto economico per gli utenti e sulle strategie future dell’azienda nel mercato italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

Aumento dell'Isee per il bonus bollette 2026, delusione delle associazioni per un "rialzo misero"L’aumento dell’ISEE per il bonus bollette 2026 ha suscitato delusione tra le associazioni dei consumatori, che giudicano il rialzo troppo contenuto rispetto all’inflazione.

Bollette della luce, in arrivo il bonus da 55 euro per 4,5 milioni di famiglie: chi ne ha diritto e come richiederloDal 2026, circa 4,5 milioni di famiglie in Italia potranno beneficiare di un bonus di 55 euro all’anno sulla bolletta dell’energia, destinato a sostenere le famiglie più vulnerabili.

