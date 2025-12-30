ARC Raiders continua a crescere su Steam mentre Battlefield 6 crolla con gli utenti connessi

ARC Raiders sta guadagnando terreno su Steam, mostrando una crescita costante tra gli utenti. Nel frattempo, Battlefield 6 registra un calo di connessioni attive, evidenziando un cambiamento nelle preferenze degli appassionati di sparatutto online. Questo confronto riflette le tendenze attuali nel settore, con ARC Raiders che si afferma come una delle opzioni più seguite dagli utenti su PC.

Nel confronto diretto tra gli sparatutto online più discussi dell'anno, ARC Raiders sta emergendo come il vero vincitore sul lungo periodo, almeno su PC. Difatti a circa due mesi dall'uscita, i dati di SteamDB mostrano come il titolo di Embark Studios abbia superato Battlefield 6 per numero di utenti contemporaneamente connessi su Steam, ribaltando le aspettative iniziali. Dopo un lancio fragoroso, il nuovo capitolo della storica serie DICE sembra infatti faticare a mantenere l'attenzione dei giocatori. È importante chiarire il contesto: i numeri presi in esame riguardano esclusivamente Steam e quindi rappresentano solo una parte del pubblico complessivo, lasciando fuori console e altri ecosistemi.

