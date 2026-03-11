Revolut è banca | 85.000£ protette e 13 milioni di utenti
Revolut è ufficialmente una banca nel Regno Unito, con 85.000 sterline di fondi protetti e 13 milioni di utenti. La sua trasformazione da piattaforma digitale a istituto bancario permette ora di offrire servizi finanziari con copertura del sistema di compensazione. La nuova veste legale consente alla società di operare come banca a tutti gli effetti nel mercato britannico.
La trasformazione di Revolut da piattaforma digitale a banca a tutti gli effetti nel Regno Unito segna un punto di svolta per il settore finanziario britannico, aprendo la strada a nuovi servizi protetti dallo schema di compensazione finanziaria. Con l’approvazione della Prudential Regulation Authority, la società può ora offrire conti correnti sia ai clienti privati che alle aziende, garantendo una sicurezza dei depositi fino a 85.000 sterline per ogni cliente attraverso il Financial Services Compensation Scheme. Questa evoluzione normativa permette alla fintech di consolidare la sua posizione strategica nel mercato britannico, dove conta già su una base di 13 milioni di utenti attivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
Leggi anche: Revolut diventa banca nel Regno Unito: licenza definitiva e 3 miliardi di investimenti
Fenomeno Revolut: chi controlla e come funziona la banca digitaleCon l’avanzare della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale, proliferano i servizi finanziari digitali.
REVOLUT, REGIME AMMINISTRATO..
Contenuti utili per approfondire Revolut è banca 85 000 protette e 13...
Revolut lancia la sua banca nel Regno Unito: 13 milioni di clienti e 3 miliardi di sterline di investimentoRevolut Bank UK Ltd autorizzata dalla PRA per operare come banca. 13 milioni clienti, 3 miliardi sterline investimento, protezione FSCS. telefonino.net
Revolut ottiene il via libera per diventare banca nel Regno UnitoRevolut Bank UK Ltd fa sapere di avere ottenuto l’autorizzazione dalla Prudential Regulation Authority (PRA) britannica per terminare il periodo di mobilitazione e lanciare la sua banca nel Regno ... startupbusiness.it