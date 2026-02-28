Il Parco della costa teatina è incompiuto da 25 anni il Wwf torna alla carica | Perché lo Stato non applica la legge?
Il Parco della costa teatina è rimasto incompleto per 25 anni, e il WWF ha organizzato un incontro pubblico per discutere della situazione. L'evento mira a informare i cittadini sull'attuale stato del progetto e a sollevare il tema delle responsabilità dello Stato nel mancato completamento del parco. Durante l'incontro, sono stati presentati i dettagli sullo stato dei lavori e le azioni intraprese finora.
Un incontro pubblico sull'incompiuto Parco nazionale della Costa teatina, per tornare a sollevare l'attenzione e far conoscere ai cittadini lo stato dell'Arte. A organizzarlo, nella mattinata di sabato 28 febbraio, nella sala consiliare della Provincia, il Wwf Abruzzo. Del “Parco incompiuto”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
