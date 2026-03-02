25 anni di attesa per il Parco Costa Teatina | Wwf sfida lo Stato

Dopo più di vent'anni di attesa, il Parco nazionale della Costa Teatina non è ancora stato istituito. Il Wwf Italia ha presentato un ricorso al Tar Abruzzo, chiedendo allo Stato di rispettare le norme previste per la creazione del parco. La questione riguarda una lunga serie di sollecitazioni senza esito e la volontà di ottenere una decisione ufficiale sulla realizzazione del progetto.

Il Parco nazionale della Costa teatina, previsto da oltre vent’anni, rimane un progetto incompiuto. Il Wwf Italia, dopo una lunga serie di sollecitazioni, ha presentato un ricorso al Tar Abruzzo per forzare lo Stato a rispettare la legge. L’incontro pubblico del 28 febbraio 2026, organizzato nella sala consiliare della Provincia, ha riportato in primo piano una questione che da 25 anni attende una risposta. Il territorio, che comprende otto comuni tra Ortona e San Salvo, è esposto a trasformazioni edilizie che minacciano l’equilibrio ambientale e paesaggistico, mentre la tutela promessa dalla legge n. 932001 non si materializza. Il ricorso, patrocinato dall’avvocato Alessandro Corporente, mira a far accertare l’illegittima inerzia della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell’Ambiente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Parco della costa teatina è incompiuto da 25 anni, il Wwf torna alla carica: "Perché lo Stato non applica la legge?"Un incontro pubblico sull'incompiuto Parco nazionale della Costa teatina, per tornare a sollevare l'attenzione e far conoscere ai cittadini lo stato...

Il Wwf commenta l'emendamento sul parco nazionale della Costa teatina: "Ennesima azione della maggioranza in Parlamento per bloccarlo"“L’emendamento sul Parco nazionale della Costa teatina presentato dal senatore Etel Sigismondi di Fratelli d’Italia alla Legge di bilancio nazionale...

Approfondimenti e contenuti su Parco Costa Teatina.

Temi più discussi: Il Parco della costa teatina è incompiuto da 25 anni, il Wwf torna alla carica: Perché lo Stato non applica la legge?; IL PARCO INCOMPIUTO SULLA COSTA TEATINA: IL WWF ACCUSA, UN RITARDO CHE DURA DA 25 ANNI; Costa teatina, il Parco incompiuto: il Wwf lancia la battaglia in attesa del ricorso al Tar; Il parco incompiuto, il 28 febbraio si parla del caso della costa teatina.

IL PARCO INCOMPIUTO SULLA COSTA TEATINA: IL WWF ACCUSA, UN RITARDO CHE DURA DA 25 ANNICHIETI – Questa mattina a Chieti, nella sala consiliare della Provincia, su iniziativa del WWF Abruzzo, si è tornato a parlare del Parco Nazionale della Costa Teatina, in una conferenza stampa-convegn ... abruzzoweb.it

WWF: 25 anni di ritardi per il Parco della Costa TeatinaIl WWF Abruzzo rilancia il tema del Parco Nazionale della Costa Teatina: 25 anni di ritardi, ricorso al TAR e nuove criticità ... abruzzonews.eu

WWF: 25 anni di ritardi per il Parco della Costa Teatina abruzzonews.eu/parco-costa-te… x.com

Segui Super J informazione, sport, approfondimento e intrattenimento. #Ambiente | Il #WWF chiede al #Tar la sentenza che sblocca il parco incompiuto della Costa Teatina Dopo quasi tre decenni il #ParcoNazionale della #CostaTeatina resta il parco inco - facebook.com facebook