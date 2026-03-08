Muore il vescovo Kulli in Albania preti reggiani ‘prestati’ per la messa | Diamo una mano ai nostri fratelli

Il vescovo Kulli è morto in Albania. Tre preti di Reggio Emilia sono stati coinvolti per celebrare una messa durante il suo funerale. La loro presenza è stata interpretata come un gesto di solidarietà verso i loro fratelli albanesi. La cerimonia si è svolta con la partecipazione di diversi fedeli e rappresentanti religiosi locali. La notizia ha suscitato attenzione tra le comunità coinvolte.

Reggio Emilia, 7 marzo 2026 – Gli amici si vedono nel momento del bisogno. Se poi il legame è tra gemelli, l'aiuto è ancora più sentito. Sono passati più di tre mesi dalla terribile notizia della morte a soli 52 anni a causa di un infarto, del vescovo monsignor Simon Kulli che ha lasciato un grande vuoto nella diocesi di Sapa, in Albania. Un luogo legato a doppio filo con la diocesi di Reggio Emilia - Guastalla che, dopo la caduta del regime comunista, nel 1992 si è prodigata nell'annuncio del Vangelo proprio nella diocesi albanese e, in particolare, la presenza missionaria reggiana è tutt'oggi caratterizzata dal servizio delle suore Carmelitane Minori nella Casa di Carità di Laç Vau Deiës.