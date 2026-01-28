Dalla nuova mensa della Caritas ai preti sui social il vescovo | Usarli bene non farsi travolgere dall' onda mediatica

Il vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo ha parlato di come usare bene i social, evitando di lasciarsi sopraffare dall’onda mediatica. Durante l’incontro con la stampa per la festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, ha toccato vari temi, tra cui la nuova mensa della Caritas e il ruolo dei preti sui social. Ha invitato a usare i mezzi di comunicazione con attenzione e senza farsi travolgere dalle mode del momento.

Tanti i temi toccati dal vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo nel corso dell'incontro con la stampa in occasione della ricorrenza di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. Il vescovo non ha lesinato aneddoti curiosi come quando ha ricordato i primi anni da parroco nella periferia di Crotone: "All'inizio non avevo neanche una chiesa, ma lo scantinato di un palazzo. Per intercettare la gente ho iniziato a celebrare sui marciapiedi".

