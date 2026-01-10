Il Vescovo Accrocca saluta Benevento | Ho ricevuto tanto da questa terra grazie amici

Il Vescovo Accrocca ha espresso il suo affetto per Benevento, ringraziando la comunità locale per il sostegno ricevuto. In un saluto sincero, ha condiviso come questa terra gli abbia offerto molto, sottolineando l’importanza del rapporto instaurato. Mentre si avvicina alla conclusione del suo mandato, le sue parole riflettono gratitudine e rispetto verso la città e i suoi abitanti.

Tempo di lettura: 2 minuti Emozionato, intimidito, non poteva essere diversamente. Il suo mandato a Benevento è agli sgoccioli, Mons. Felice Accrocca sarà il nuovo Vescovo di Assisi dopo l’esperienza a nel Sannio fatta, come da lui dichiarato, da un impatto difficile ed un prosieguo in discesa. “Quando sono venuto tra voi ero pieno di paure, credevo che non sarei riuscito a sopravvivere nemmeno tre mesi: non dormivo, avevo difficoltà ad ambientarmi – ha dichiarato Accrocca direttamente dalla Cattedrale di Benevento. Invece ho vissuto la maggior parte del mio vescovato, nonostante i momenti di difficoltà, avendo ricevuto tanto da tanto di voi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Vescovo Accrocca saluta Benevento: “Ho ricevuto tanto da questa terra, grazie amici” Leggi anche: L’Arcivescovo Accrocca saluta Benevento, il messaggio del Presidente della Provincia Leggi anche: Mons. Felice Accrocca scelto da papa Leone come vescovo di Assisi, Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Monsignor Accrocca, il saluto del Conservatorio di Benevento; Mons. Felice Accrocca lascia l' Arcidiocesi di Benevento per la nuova nomina a Vescovo della Diocesi di Assisi; Papa Leone XIV sceglie monsignor Felice Accrocca come nuovo Vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno; Sabato la nomina del nuovo vescovo di Assisi. Indiscrezioni: è Felice Accrocca. Benevento, il Papa nomina mons. Accrocca vescovo di Assisi - Felice Accrocca, finora arcivescovo metropolita di Benevento, unendo nuovamente le due sedi ... ilmattino.it

