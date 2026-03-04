Un volume immediato pubblicato da alcuni magistrati spiega le motivazioni dietro il loro sostegno al referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Nel testo vengono presentate le posizioni di chi difende la riforma, illustrando aspetti e punti chiave dal loro punto di vista. Il libro si rivolge a chi desidera comprendere le ragioni di questa scelta senza interpretazioni o approfondimenti esterni.

Un instant book per spiegare, dal punto di vista dei magistrati, le ragioni del Sì al referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo. È questo l’obiettivo di “Magistrati per il Sì”, volume che raccoglie otto contributi firmati da esponenti della magistratura appartenenti a esperienze e ruoli diversi, ma uniti dalla convinzione che la riforma rappresenti un’occasione da cogliere e un passaggio di maturità per l’ordinamento. Ad aprire il libro è la prefazione di Isabella Bertolini, componente del Consiglio Superiore della Magistratura e segretario del Comitato “Sì Riforma”. Con uno sguardo insieme professionale e istituzionale,... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’instant book dei magistrati che sostengono la riforma

Referudum giustizia, i magistrati in politica che sostengono le ragioni del governoC’è una sottosezione nei comitati per il Sì al Referendum sulla riforma della giustizia che potremmo chiamare ‘toghe in politica’.

Leggi anche: Zanon: “La riforma della giustizia non agevola i colletti bianchi, ho amici non a destra che la sostengono”

Altri aggiornamenti su instant book.

Temi più discussi: La decisione condivisa in oncologia, verso un nuovo paradigma di cura. Online l'Instant Book.; Referendum sulla Giustizia, Paolo Bolognesi: Con il sì la Strage di Bologna sarebbe senza verità; Sarah Ferguson, dove si trova? Il giallo della scomparsa dell'ex moglie dell'ex Principe Andrea, l'ultimo avvistamento; Per non dimenticare la prepotenza della Casta.

184 revolution, un instant book per spiegare e accompagnare l’adozione apertaIl 28 settembre 2023 la Corte costituzionale ha depositato una sentenza che cambia il volto delle adozioni in Italia. Ha detto sì alle adozioni aperte, ossia ad adozioni in cui i minori potranno ... vita.it

Vasco Rossi annuncia l’uscita dell’instant book NonstopDopo i grandi concerti del VascoNonStop Live Tour del 2019, i fan del Blasco riceveranno presto un’altra bellissima sorpresa: il cantante, infatti, ha appena annunciato sui social l’uscita di Nonstop ... 105.net