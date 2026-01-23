In occasione del Giorno della Memoria, l’Università di Firenze ricorda il professor Dalla Volta, vittima dell’Olocausto. Attraverso la lettura teatrale “Un professore ad Auschwitz” a cura della Compagnia universitaria “Binario di Scambio”, l’ateneo intende onorare la memoria e diffondere un messaggio di riflessione e rispetto.

L’evento sarà aperto dal saluto della rettrice Alessandra Petrucci. Gli studenti-attori Fabiola Bazzano, Lorenzo Brunetti, Eleonora Famà e Bartolo Spatola saranno accompagnati al violino dal Maestro Gabriele Centorbi. Figura centrale nello sviluppo delle scienze economiche a Firenze, di approccio liberista antigiolittiano e non ostile al fascismo, Dalla Volta fu direttore del Cesare Alfieri dal 1909 al 1927; in seguito assunse la direzione del nuovo Istituto di Scienze Economiche e Commerciali, fu presidente dell’Accademia dei Georgofili, assessore alla Pubblica Istruzione e alle Finanze del Comune di Firenze e membro del consiglio di amministrazione dell’Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI). 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Giorno della Memoria: l’Ateneo di Firenze ricorda Dalla Volta, professore ucciso ad Auschwitz

