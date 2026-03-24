Il torrente Gallavesa è ora più sicuro grazie al lavoro dei volontari

L’intervento rientra nelle attività legate al progetto “Fiumi Sicuri” che ogni anno la Provincia di Lecco promuove a tutela dell’ambiente, della prevenzione finalizzata alla manutenzione dei corsi d’acqua e della gestione dell’emergenza. L’azione è finalizzata infatti alla gestione preventiva del rischio idrogeologico nel territorio, mediante specifiche attività esercitative e formative. Nelle prossime settimane il gruppo interverrà anche negli altri due comuni consorziati per il monitoraggio e il possibile intervento sul tratto del Gallavesa di pertinenza del Comune di Erve e altri corsi d’acqua insistenti sul territorio di Monte Marenzo. Al gruppo intercomunale è andato il ringraziamento dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Maggi, per l’importante lavoro di ripristino delle condizioni di sicurezza del torrente. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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