Torrente Inferno più sicuro | oltre 80 volontari ripuliscono 6.200 metri quadri in una giornata

Oggi, oltre 80 volontari si sono impegnati in un’operazione di pulizia lungo il Torrente Inferno, raggiungendo un’area di circa 6.200 metri quadrati. L’intera giornata ha visto il team lavorare sin dalle prime ore, contribuendo a rendere il torrente più sicuro e pulito. Un impegno collettivo che testimonia l’importanza di preservare l’ambiente naturale attraverso azioni concrete e condivise.

Una lunga giornata di lavoro sin dall'alba, oltre 80 volontari in azione, 6.200 metri quadri ripuliti. Sabato 24 gennaio Valmadrera ha vissuto una giornata di grande solidarietà territoriale con l'intervento di pulizia del Torrente Inferno nell'ambito del bando provinciale Fiumi Sicuri 2025. Nove.🔗 Leggi su Leccotoday.it Torrente Inferno più sicuro: oltre 100 volontari ripuliscono 6.200 metri quadri in una giornataIl Torrente Inferno si presenta oggi più sicuro grazie all’impegno di oltre 100 volontari che, in una giornata, hanno ripulito 6. Leggi anche: Decine di volontari ripuliscono la spiaggia di San Giuliano, raccolti 80 chili di rifiuti Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Fiumi Sicuri 2025, volontari in azione a Valmadrera: 6mila metri da ripulire sul torrente Inferno; Valmadrera, Fiumi sicuri: il 24 ottanta volontari impegnati sul Torrente Inferno; Fiumi Sicuri: a Valmadrera i volontari della Protezione civile ripuliscono il torrente Inferno. Torrente Inferno più sicuro: oltre 100 volontari ripuliscono 6.200 metri quadri in una giornataGrande successo per l'operazione Fiumi Sicuri 2025 a Valmadrera. Nove gruppi di Protezione Civile del lecchese insieme per la messa in sicurezza del territorio ... leccotoday.it Fiumi Sicuri 2025, volontari in azione a Valmadrera: 6mila metri da ripulire sul torrente InfernoIl Gruppo di Protezione Civile locale ha partecipato al bando provinciale per la manutenzione dell'alveo del torrente. Intervento programmato per sabato 24 gennaio con 3 interventi specifici ... leccotoday.it VALMADRERA - Protezione civile in azione a Valmadrera: intervento sul torrente Inferno https://lecconotizie.com/societa/valmadrera-societa/protezione-civile-in-azione-a-valmadrera-intervento-sul-torrente-inferno/ - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.