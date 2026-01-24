Torrente Inferno più sicuro | oltre 100 volontari ripuliscono 6.200 metri quadri in una giornata

Il Torrente Inferno si presenta oggi più sicuro grazie all’impegno di oltre 100 volontari che, in una giornata, hanno ripulito 6.200 metri quadrati di area. Un’attività di volontariato che ha contribuito a migliorare la sicurezza e la qualità ambientale del corso d'acqua, dimostrando l'importanza di interventi collettivi per la tutela del territorio.

