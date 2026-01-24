Torrente Inferno più sicuro | oltre 100 volontari ripuliscono 6.200 metri quadri in una giornata
Il Torrente Inferno si presenta oggi più sicuro grazie all’impegno di oltre 100 volontari che, in una giornata, hanno ripulito 6.200 metri quadrati di area. Un’attività di volontariato che ha contribuito a migliorare la sicurezza e la qualità ambientale del corso d'acqua, dimostrando l'importanza di interventi collettivi per la tutela del territorio.
Una lunga giornata di lavoro sin dall'alba, oltre 100 volontari in azione, 6.200 metri quadri ripuliti. Sabato 24 gennaio Valmadrera ha vissuto una giornata di grande solidarietà territoriale con l'intervento di pulizia del Torrente Inferno nell'ambito del bando provinciale Fiumi Sicuri 2025.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: De Montel Terme Milano, oltre 100.000 visitatori in otto mesi nel parco termale urbano d’Europa da 16 mila metri quadri
Urta un muro e precipita con l’auto per oltre 100 metri in una scarpata: gravissima una 29enneUna 29enne finisce in una scarpata a Vestone, Brescia, precipitando per oltre 100 metri e rimanendo intrappolata sotto l’auto per due ore.
Argomenti discussi: Fiumi Sicuri 2025, volontari in azione a Valmadrera: 6mila metri da ripulire sul torrente Inferno; Valmadrera, Fiumi sicuri: il 24 ottanta volontari impegnati sul Torrente Inferno; Fiumi Sicuri: a Valmadrera i volontari della Protezione civile ripuliscono il torrente Inferno.
Fiumi Sicuri 2025, volontari in azione a Valmadrera: 6mila metri da ripulire sul torrente InfernoIl Gruppo di Protezione Civile locale ha partecipato al bando provinciale per la manutenzione dell'alveo del torrente. Intervento programmato per sabato 24 gennaio con 3 interventi specifici ... leccotoday.it
VALMADRERA - Protezione civile in azione a Valmadrera: intervento sul torrente Inferno https://lecconotizie.com/societa/valmadrera-societa/protezione-civile-in-azione-a-valmadrera-intervento-sul-torrente-inferno/ - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.