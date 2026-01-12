Torna in cattedrale la terza edizione di Vespri d' Organo

Torna a Pisa la terza edizione di “Vespri d'Organo”, un appuntamento promosso dall'Opera della Primaziale Pisana in collaborazione con il Capitolo Metropolitano della Cattedrale. L'evento si svolgerà nella Cattedrale, offrendo un momento di ascolto e riflessione con musica d’organo. Un’occasione per riscoprire il patrimonio culturale e musicale della città in un contesto di grande valore storico e spirituale.

Pisa, 12 gennaio 2026 – Per il terzo anno consecutivo l'Opera della Primaziale Pisana organizza, in collaborazione con il Capitolo Metropolitano della Cattedrale, i "Vespri d'organo in Cattedrale". L'iniziativa propone in alcuni sabati pomeriggio dell'inverno e della primavera pisana cinque momenti di raccoglimento in cui ascolto musicale e riflessione spirituale si incontrano. Un concerto, a ingresso libero senza prenotazione, in cui le brevi meditazioni di padre Ottavio De Bertolis introdurranno l'ascolto della grande musica per organo nella cornice della Cattedrale di Pisa, dove le architetture romaniche amplificano l'incontro tra parola e musica.

