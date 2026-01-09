A Pisa tornano i ’Vespri d’organo in Cattedrale’

A Pisa, tornano i Vespri d’organo in Cattedrale, un evento organizzato dall’Opera della Primaziale Pisana in collaborazione con il capitolo metropolitano. Per il terzo anno consecutivo, cinque pomeriggi durante le stagioni invernale e primaverile offrono momenti di ascolto musicale e riflessione spirituale, in un contesto suggestivo e raccolto. Un’occasione per vivere un’esperienza di convivialità culturale e spirituale nel cuore della città.

Per il terzo anno consecutivo l' Opera della Primaziale Pisana organizza, in collaborazione con il capitolo metropolitano della cattedrale di Pisa, i ' Vespri d'organo in Cattedrale ', un'iniziativa affascinante che propone in alcuni sabati pomeriggio dell'inverno e della primavera pisana cinque momenti di raccoglimento, in cui l'ascolto musicale e la riflessione spirituale s'incontrano in un luogo emozionante. Saranno cinque concerti, a ingresso libero senza prenotazione, in cui le brevi meditazioni di padre Ottavio De Bertolis introdurranno l'ascolto della musica per organo nella suggestiva cornice del duomo pisano.

