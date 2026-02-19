Leao crede ancora allo scudetto? Il suo post social dopo Milan-Como sembra un chiaro messaggio all' Inter

Dopo la partita tra Milan e Como, Rafael Leão ha pubblicato un messaggio sui social che fa pensare a una sua volontà di credere ancora nello scudetto. Il calciatore portoghese ha scritto parole che sembrano rivolte anche ai tifosi, con un’immagine che mostra determinazione e fiducia. Il suo post ha attirato l’attenzione, alimentando le voci di una possibile corsa del Milan al titolo. Leão sembra voler trasmettere un messaggio diretto anche alle rivali, in particolare all’Inter. La sfida per il campionato si fa sempre più intensa.

Rafael Leão ha trovato la via della rete contro il Como, restituendo fiducia al Milan e rilanciando la discussione sul titolo. La riflessione pubblica del giocatore si concentra su una corsa lunga e competitiva, in cui ogni punto può fare la differenza nel corso delle rimanenti giornate di campionato. La rete realizzata da Leão ha interrotto un periodo senza gol, offrendo al Milan la possibilità di avvicinarsi all’Inter. I rossoneri, ormai consolidati in zona Champions, mirano a ridurre il distacco di sette lunghezze dall’Inter, che è guidata dall’allenatore Cristian Chivu, ex difensore diventato protagonista della stagione.🔗 Leggi su Mondosport24.com

Leao crede ancora allo scudetto? Il messaggio social dopo Milan Como sembra essere riferito all’Inter – FOTORafael Leao ha pubblicato un messaggio sui social subito dopo la vittoria contro il Como, chiarendo che il suo morale rimane alto e che il sogno scudetto non è ancora svanito.

Scudetto, il Milan di Allegri ci crede ancora: tutti i motivi per sperare nella rimonta sull’InterIl Milan di Allegri spera ancora di conquistare lo scudetto, nonostante la distanza di otto punti dall’Inter, grazie alla partita da recuperare domani sera contro il Como a San Siro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.