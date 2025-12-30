Torino abbraccia il suo Capitano | al Teatro Regio una serata speciale nel ricordo di Gianluca Vialli
Il Teatro Regio di Torino ospita una serata dedicata a Gianluca Vialli, in occasione del terzo anniversario della sua scomparsa. Un momento di riflessione e memoria per ricordare il contributo del campione alla storia del calcio e il suo legame con la città. L’evento intende celebrare la figura di Vialli, sottolineando il suo ruolo di simbolo sportivo e umano per Torino e oltre.
Esattamente tre anni dopo la sua scomparsa, il ricordo di Gianluca Vialli torna a battere nel cuore di Torino, la città dove l'indimenticato campione alzò al cielo l'ultima Champions League bianconera. Il 19 gennaio alle ore 20, la cornice prestigiosa del Teatro Regio ospiterà la seconda edizione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: “My name is Luca. Ballata con Vialli”: aprono oggi le prevendite per l’evento al Teatro Regio di Torino
Leggi anche: Vialli, Massimo Mauro annuncia: «Faremo una festa per Luca al Teatro Regio di Torino. Ci saranno attori e cantanti, lui non si ricorda ma si festeggia». Quando si svolgerà l’evento
Collezione OCEAN THREAD “Un filo unico che raccoglie le meraviglie del mare” Un delicato flusso d'acqua che abbraccia le gemme, unendo l'eleganza della natura alla maestria artigianale. #DilillaJewelry #MadeInItaly #LuxuryJewels #Torino #Dililla #Ocea - facebook.com facebook
Il Torino Football Club comunica l'esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall'incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area tecnica del Club. Il Torino FC ringrazia Vagnati per il lavoro svolto e per l’impegno profuso in questi cinque anni e g x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.