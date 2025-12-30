Torino abbraccia il suo Capitano | al Teatro Regio una serata speciale nel ricordo di Gianluca Vialli

Il Teatro Regio di Torino ospita una serata dedicata a Gianluca Vialli, in occasione del terzo anniversario della sua scomparsa. Un momento di riflessione e memoria per ricordare il contributo del campione alla storia del calcio e il suo legame con la città. L’evento intende celebrare la figura di Vialli, sottolineando il suo ruolo di simbolo sportivo e umano per Torino e oltre.

Esattamente tre anni dopo la sua scomparsa, il ricordo di Gianluca Vialli torna a battere nel cuore di Torino, la città dove l'indimenticato campione alzò al cielo l'ultima Champions League bianconera. Il 19 gennaio alle ore 20, la cornice prestigiosa del Teatro Regio ospiterà la seconda edizione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

