Torino abbraccia il suo Capitano | al Teatro Regio una serata speciale nel ricordo di Gianluca Vialli

Il Teatro Regio di Torino ospita una serata dedicata a Gianluca Vialli, in occasione del terzo anniversario della sua scomparsa. Un momento di riflessione e memoria per ricordare il contributo del campione alla storia del calcio e il suo legame con la città. L’evento intende celebrare la figura di Vialli, sottolineando il suo ruolo di simbolo sportivo e umano per Torino e oltre.

