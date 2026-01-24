Il Novecento di Corrado Augias al Teatro Regio

La rassegna “Tutti a Teatro”, giunta all’undicesima edizione grazie a Caos Organizzazione Spettacoli, continua ad arricchire il proprio cartellone. Corrado Augias, giornalista, scrittore e uomo di cultura tra i più autorevoli del panorama italiano, mercoledì 20 maggio 2026 sarà al Teatro Regio di Parma con “IL MIO NOVECENTO” portando sul palcoscenico una riflessione che intreccia vicende personali e collettive, dando vita a un affresco vivido e appassionato del secolo che ha trasformato il mondo. Con la sua inconfondibile capacità di unire rigore giornalistico e profondità umana, Augias accompagna lo spettatore attraverso eventi cruciali, tragedie e conquiste che hanno segnato il Novecento, restituendone la complessità e le contraddizioni.🔗 Leggi su Parmatoday.it

