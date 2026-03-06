Gaming e azzardo taglio del nastro per la casa ludica Level Up | un presidio per adolescenti e famiglie

A Forlì è stata inaugurata la Casa Ludica “Level Up”, uno spazio dedicato a adolescenti e famiglie. La struttura funge da punto di ascolto per chi ha avuto esperienze con il gioco d’azzardo e offre attività di prevenzione e sensibilizzazione su gaming e gambling. La Casa Ludica si propone come un presidio per informare e supportare i giovani e i loro familiari.

Qui trovano spazio uno sportello di consulenza legale sul sovraindebitamento, attività educative e preventive rivolte a scuole, famiglie, comunità e gruppi di auto-mutuo-aiuto per giocatori e familiari È stata inaugurata a Forlì la Casa Ludica "Level up". La Casa ludica è il luogo d'ascolto per giocatori d'azzardo e familiari e spazio di promozione per attività di prevenzione e sensibilizzazione sul gaming e gambling. Qui trovano spazio uno sportello di consulenza legale sul sovraindebitamento, attività educative e preventive rivolte a scuole, famiglie, comunità e gruppi di auto-mutuo-aiuto per giocatori e familiari. "Questo è un giorno...

