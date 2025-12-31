A conclusione dell’anno, la Giunta regionale della Campania, guidata dal presidente Roberto Fico, definisce l’organizzazione politica e amministrativa della regione. La nomina degli assessori rappresenta un passo importante per stabilire le priorità e le strategie future, contribuendo alla stabilità e al buon funzionamento dell’Ente. Questo assetto sarà fondamentale per affrontare le sfide e promuovere lo sviluppo del territorio campano.

Con la nomina della Giunta regionale, il presidente Roberto Fico definisce l’assetto politico e amministrativo della Regione Campania. Mario Casillo – Vicepresidente, Trasporti, Mobilità, Mare (PD). Mario Casillo, esponente storico del Partito Democratico e originario di Boscoreale, proviene da una famiglia con una lunga tradizione politica: è figlio di Francesco Casillo, già esponente della Democrazia Cristiana ed ex consigliere regionale. Il suo percorso inizia nel Comune di Boscoreale, dove è stato prima consigliere comunale e poi assessore, per approdare successivamente in Consiglio regionale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Campania, Giunta all’ultimo dell’anno: la squadra degli assessori di Fico

Leggi anche: Roberto Fico, giunta varata l'ultimo dell'anno: chi sono gli assessori

Leggi anche: Giunta regionale Campania, sprint finale di Fico: atteso l’annuncio ufficiale degli assessori

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Campania: famiglia e genitorialita', ok della giunta al ddl - "Disposizioni in materia di promozione e valorizzazione della famiglia e della genitorialità in ambito regionale" è il titolo del disegno di legge approvato dalla giunta regionale della Campania. ansa.it

Caccia: via libera da giunta Campania a calendario venatorio - Il Consiglio regionale della Campania ha approvato il Piano Faunistico Venatorio regionale, mentre la Giunta regionale ha ... ansa.it

Campania, Carfagna: "Con Cirielli avremo il 50% di donne in giunta" - "La Campania del centrodestra avrà un vicepresidente donna e una giunta formata per il 50 per cento da donne". ilgiornale.it

FICO VARA LA NUOVA GIUNTA REGIONALE: ECCO CHI GOVERNA LA CAMPANIA- La della è ufficialmente al completo: il presidente Roberto Fico ha scelto una squadra di 10 assessori che mette insieme esperien - facebook.com facebook

Campania, Roberto Fico nomina la giunta regionale: tra gli assessori l'ex di De Luca e Cutaia x.com