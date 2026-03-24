Il sindaco Ferrara e l' assessora Della Penna assolti dalla Corte dei Conti | Sempre confidato nella giustizia

La Corte dei Conti ha assolto il sindaco e l’assessora di un comune del centro Italia dalle accuse relative alla gestione economica del municipio. La sentenza è stata comunicata ufficialmente e si riferisce a presunte responsabilità nella situazione finanziaria dell’ente locale. Le due figure pubbliche hanno dichiarato di aver sempre riposto fiducia nel lavoro della magistratura contabile.

Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, e l'assessora Tiziana Della Penna, sulla sentenza della Corte dei Conti: "Felici dell’assoluzione, abbiamo sempre confidato che la giustizia e il tempo avrebbero portato chiarezza" «Accogliamo con rispetto e senso di responsabilità la sentenza della Corte dei Conti, che conferma la nostra assoluzione rispetto alle accuse di aver provocato il dissesto economico del Comune di Chieti. In questi anni abbiamo operato in una fase tra le più difficili per la città, assumendoci fino in fondo il compito di affrontare una situazione estremamente complessa».Così il sindaco Diego Ferrara e l’assessora Tiziana Della Penna commentano la sentenza emessa dalla sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo della Corte a fronte dell’udienza del 24 febbraio scorso. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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