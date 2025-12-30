Riforma delle funzioni della Corte dei conti cosa comporta per i DSGA? Dalla polizza assicurativa alla tipizzazione delle colpe Il testo della nuova legge
La riforma delle funzioni della Corte dei conti, approvata il 27 dicembre 2025, introduce importanti novità per i DSGA. La legge modifica le responsabilità, la tipizzazione delle colpe e le coperture assicurative, ridefinendo il quadro normativo in materia di danno erariale. Questa evoluzione normativa richiede un’adeguata comprensione delle nuove disposizioni e delle implicazioni pratiche per i professionisti coinvolti.
Con l’approvazione definitiva del disegno di legge il 27 dicembre 2025, il quadro normativo sulla responsabilità per danno erariale viene riscritto. Il testo, che interviene sulla legge 14 gennaio 1994, n. 20, ridefinisce in modo puntuale i confini della colpa grave e introduce nuove garanzie per chi gestisce risorse pubbliche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Riforma della Corte dei Conti, il Senato approva la legge: cosa cambia ora
Leggi anche: La riforma della Corte dei conti è legge. Magistrati contro il governo: «Pagina buia per l’Italia». Dai controlli al danno erariale, ecco cosa cambia
Il Senato approva il ddl sulla riforma della Corte dei Conti: è legge. Cosa prevede; Ok del Senato a riforma Corte dei Conti: tetto alla responsabilità erariale e delega al Governo; Riforma della Corte dei conti, non disturbate il manovratore.; Riforma Corte dei conti: arriva l’approvazione definitiva del Senato. Ecco le principali novità.
Riforma Corte dei conti: arriva l’approvazione definitiva del Senato. Ecco le principali novità - Doppio tetto ai risarcimenti dei danni erariali e un meccanismo di silenzio assenso sui controlli preventivi. milanofinanza.it
Il Ddl sulla Corte dei Conti diventa legge: tutte le novità dopo il via libera del Senato - Ddl Corte dei Conti: riforma del danno erariale tra colpa grave, scudo erariale e silenzio- notizie.it
Il Senato approva il ddl sulla riforma della Corte dei Conti: è legge. Cosa prevede - Leggi su Sky TG24 l'articolo Il Senato approva il ddl sulla riforma della Corte dei Conti: è legge. tg24.sky.it
LA RIFORMA SULLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DEI MAGISTRATI: VERITÀ O INGANNO Ieri è stata approvata in via definitiva la legge che rivede le prerogative della Corte dei Conti, organo di rilievo costituzionale con funzioni di controllo in materia - facebook.com facebook
Trasporto pubblico Lazio: la riforma UdR entra in funzione x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.